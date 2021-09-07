Bulgaristan bir yıl içinde üçüncü kez genel seçime gidiyor

Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da, bir yıl içinde üçüncü kez genel seçime gidilecek.

Bulgaristan'da ​​​​​​​11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler sonrası oluşturulan 46. Ulusal Mecliste, Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) de hükümet kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı.

240 üyeli parlamentoda grubu bulunan BSP geçen hafta aldığı hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etti.

BSP lideri Kornelya Ninova, parlamentodaki diğer siyasi partilerden destek alamadığını belirterek, bu süreçte ülkede yeniden erken seçimlerin yapılmaması adına ellerinden geleni yaptıklarını ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.