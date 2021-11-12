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Bulgaristan 14 Kasım'da sandığa gidiyor: İlk kez bir Türk aday

Bulgaristan 14 Kasım'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerine hazırlanıyor. Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan tarihinin ilk Türk asıllı cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere katılıyor.

2 Saat Önce
2021-11-12 16:13:02
Bulgaristan 14 Kasım'da sandığa gidiyor: İlk kez bir Türk aday

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ve yeni Meclis üyelerinin seçimine sayılı günler kaldı.

14 Kasım'da yapılacak olan seçim öncesi partiler de çalışmalarına hız kattı.

Son seçimde oyların yüzde 10,71'ini alan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi de oylarındaki artışı sürdürmeye çalışıyor.

Parti, gece gündüz demeden seçmenle buluşuyor, onların taleplerini dinliyor.

Hasan Azis TRT Haber'e konuştu

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Azis TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Azis, partinin genel başkanı Mustafa Karadayı'nın cumhurbaşkanlığına aday olmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Hak ve Özgürlükler Hareketi ve Bulgaristan için tarihi bir seçimin önündeyiz. Çünkü ilk kez genel başkanımız Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı adayı oldu. Aslında bu seçimler güven seçimidir ve biz de kendimize güveniyoruz."

Seçimlere katılım çağrısı yaptı

Hasan Azis, seçmeni 14 Kasım'daki seçimlerde sandığa davet etti, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı:

"Kalbimizde Bulgaristan'ı, Hak ve Özgürlük Hareketi'ni taşıyorsak, bizim adayımız Mustafa Karadayı için beraber olalım."

Bulgaristan'daki seçmenler de yapılacak olan demokrasi şölenine yurt dışından katılım olmasını bekliyor.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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