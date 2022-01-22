Bukele'den güldüren Türkçe paylaşımlar

Türkiye'yi ziyaret eden El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, esprili paylaşımlarına devam ediyor. Bukele son olarak Cem Yılmaz'ın Gora filmine gönderme yaparak, 'Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun' dedi.

"Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" paylaşımıyla Türkiye ziyaretine başlayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medyadan yaptığı Türkçe paylaşımlar dikkat çekiyor.

"TÜRKÇE DERSİNDE SÖZLÜYE KALKINCA BEN" PAYLAŞIMI BEĞENİ TOPLADI

Bitcoin esprisinin ardından Bukele, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de düzenlenen resmi törende askerlere "Merhaba asker" diye seslendiği anları paylaştı. Bu gönderiyi ise "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" sözleriyle paylaştı. Tweet çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

"TÜRK UZAY ÜSSÜ TARAFINDAN KAÇIRILDIM"

Türkçe paylaşımları ilgi toplayan Bukele son mesajında Cem Yılmaz'ın GORA filmine gönderme yaptı. Bukele, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ziyaretinin görüntülerini, "Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım, Amerikan Başkanı dahil herkesi devreye sokun!" ifadeleriyle paylaştı.

TAKİPÇİ SAYISI HIZLA ARTTI

Bukele'nin attığı Türkçe tweetler takipçi sayısının da hızla artmasına yol açtı. Sosyal medya veri platformu Social Blade'de yer alan bilgilere göre takipçi sayısı Türkiye ziyareti öncesi günlük 2-4 bin arasında artan Bukele, ilk Türkçe tweetini attığı 18 Ocak'ta 5 bin 249 yeni takipçi kazandı. Sonraki 2 gün 10 binin üzerinde yeni takipçi kazanan Bukele'nin bugün ise takipçi sayısı 24 bin 280 arttı. El Salvador Devlet Başkanı'nın toplam 3 milyon 397 bin takipçisi bulunuyor.

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