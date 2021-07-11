DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Deri sektöründen ihracat hamlesi
“Kâbil hükümeti, Taliban karşısında ayakta kalabilir mi?”
Kırkpınar'da final heyecanı
ANALİZ: Türkiye’nin yeni Afganistan stratejisi
Kaçkar Dağları'nın zirvesinde gün batımı büyülüyor
15 Temmuz'un meçhul kahramanları...
Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki
Kanada'nın kanlı geçmişi...
2021 DGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? DGS soruları ne zaman açıklanacak?
Erbakan’dan iktidara uyarı: Gelin bu yanlıştan dönün
Murat Belge: Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği tepkiye çok şaşırdım
Türkiye'yi de ilgilendiren seçim için halk sandığa gitti
Kulüpler Birliği'nin bildirisi ortalığı karıştırdı
Dikey Geçiş Sınavı başladı
Vahyî din ile beşerî din arasındaki fark

TIMETURK / DÜNYA / Buhari'den orduya ülkesindeki silahlı kişileri 'ezme' çağrısı

Buhari'den orduya ülkesindeki silahlı kişileri 'ezme' çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen saldırıların ardından orduya silahlı kişileri 'ezme' çağrısı yaptı.

4 Saat Önce
2021-07-11 08:19:37
Buhari'den orduya ülkesindeki silahlı kişileri 'ezme' çağrısı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen saldırıların ardından orduya silahlı kişileri "ezme" çağrısı yaptı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhari, silahlı kişilerin Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlediği saldırıları kınadı.
Saldırganların anlayacağı dilde yanıt verilmesi gerektiğini ifade eden Buhari, orduya silahlı kişileri "ezme" çağrısında bulundu.
Buhari, ordunun ve diğer güvenlik kurumlarının şu anda ülkenin sorunlu bölgelerinde iyi sonuçlar veren yeni yöntemler ve politikalar üzerinde çalıştığına işaret ederek kırsal kesimdeki masum vatandaşların öldürülmesine karşı sert yanıt verileceğinden emin olduğunu belirtti.
Devlet Başkanı Buhari, ordunun ve tüm halkın silahlı kişileri ve teröristleri yenmek için gereken cesareti toplaması gerektiğini de ifade etti.
Silahlı kişilerin 9 Temmuz'da Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlediği saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH