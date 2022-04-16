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Bugün de Kur'an-ı Kerim yaktı!

Danimarkalı aşırı sağcı lider Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı. Paludan, dün de Jönköping kentinde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

1 Saat Önce
2022-04-16 01:03:56
Bugün de Kur'an-ı Kerim yaktı!

Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı İsveç'in Rinkeby Mahallesi'nde cuma namazı çıkışı Kur'an-ı Kerim yakma izni alan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, bunu da yüzlerce polis korumasında gerçekleştirdi.

Daha sonra aynı bölgede ikinci kez Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiren Paludan'a, çevrede toplanan gruptan tepki geldi. Grup, Paludan'ın olay yerinden uzaklaştırılmasını isterken polis bu isteği geri çevirdi.

Dün de Jönköping kentinde Kur'an-ı Kerim yakmıştı

Bunun üzerine grup ve polis arasında arbede çıktı. Polise taşlarla saldıran gruptan 8 kişi tutuklandı.

Paludan, dün de İsveç'in Jönköping kentinde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Daha sonra Linköping ve Norköping kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen Paludan'a 200 kişilik gruptan tepki gelmişti. Polisle çatışan gruptan 3 kişi tutuklanırken 3 polis de yaralanmıştı. Çok sayıda polis aracı hasar görmüş, 2 araç da ateşe verilmişti.

Paludan'ı rahatsız eden papaza suç duyurusu

Öte yandan Jönköping kentinde, Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonunda İslam hakkında yaptığı aşağılayıcı konuşmayı engellemek için Roslatt Kilisesi'nin tüm çanlarını çalan Papaz Fredrik Hollertz hakkında, halka açık bir toplantıyı sabotaj etmekten soruşturma başlatıldı.

Hollertz, Expressen gazetesine yaptığı açıklamada, farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı ortamın bozulmasına izin vermeyeceğini belirterek, "Bu adamın gösterisini engellemek için çanları çaldım. Polis bunun yasal olmadığını belirterek bana soruşturma açtı. Para cezası alırsam bu cezayı ödememde birçok kişi yardım edeceğini söyledi." ifadelerini kullandı. AA .

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