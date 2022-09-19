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Buckingham Sarayı, Elizabeth'in daha önce görülmemiş fotoğrafını paylaştı

Buckingham Sarayı, cenaze için II.Elizabeth'in daha önce görülmemiş gülümseyen fotoğrafını paylaştı

4 Saat Önce
2022-09-19 12:19:55
Buckingham Sarayı, Elizabeth'in daha önce görülmemiş fotoğrafını paylaştı

Buckingham Sarayı, 9 Eylül'de hayatını kaybeden Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu Kraliçesi II. Elizabeth'in bugün resmi devlet töreniyle yapılacak cenazesi için daha önce halkla paylaşılmamış bir fotoğrafının paylaştı.

Fotoğrafın Kraliçe'nin ölümünden 4 ay önce, Mayıs 2022'de son yıllarının çoğunu geçirdiği evinde çekildiği belirtildi.

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Elizabeth'in fotoğrafta taktığı broşların kendisine babası 5. George ve annesi Elizabeth tarafından 18. yaş gününde verildiği belirtildi.

Kraliçe'nin cenazesi bugün TSİ 13.00'da başlayacak.

Kaynak: T24

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