Buckingham Sarayı, Elizabeth'in daha önce görülmemiş fotoğrafını paylaştı

Buckingham Sarayı, cenaze için II.Elizabeth'in daha önce görülmemiş gülümseyen fotoğrafını paylaştı

Buckingham Sarayı, 9 Eylül'de hayatını kaybeden Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu Kraliçesi II. Elizabeth'in bugün resmi devlet töreniyle yapılacak cenazesi için daha önce halkla paylaşılmamış bir fotoğrafının paylaştı.

Fotoğrafın Kraliçe'nin ölümünden 4 ay önce, Mayıs 2022'de son yıllarının çoğunu geçirdiği evinde çekildiği belirtildi.

Elizabeth'in fotoğrafta taktığı broşların kendisine babası 5. George ve annesi Elizabeth tarafından 18. yaş gününde verildiği belirtildi.

Kraliçe'nin cenazesi bugün TSİ 13.00'da başlayacak.

Kaynak: T24