Bucha'daki dehşete düşüren görüntülere hangi liderler, ne tepki verdi?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınında bulunan Bucha kentinden gelen sokaklara dağılmış ve bazılarının elleri arkadan bağlı ceset görüntüleri büyük tepki çekti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Bucha kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunması dünyada büyük yankı uyandırdı.

Bucha'daki görüntülere dünyadan gelen tepkiler:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sokaklardaki ceset görüntülerinin "karnına indirilmiş bir yumruk" gibi olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Rusya'nın İrpin ve Bucha'daki sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğinin yeni bir kanıtı" dedi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaşananların "korkunç bir savaş suçu" olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüntülerin "dayanılamaz" olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe .