DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bolu Dağı Tüneli açıldı mı? Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü açık mı, kapalı mı? Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?
Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı ne kadar oldu?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava
Ukrayna'da işler tersine döndü! Putin'in planı tutmadı
Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle dizel tedariki tehdit altında
Kader Gökçe kimdir? Kader Gökçe'nin katili kim? Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından öldürüldü
LGS başvuruları bugün başladı
Farah Zeynep Abdullah’tan tepki
Polonya geçmiş defterleri açtı! ''2010'daki uçak kazasından Rusya sorumlu''
Devlet Bahçeli’den Alparslan Türkeş mesajı
Hakim Ömer Arif Derman kimdir? Hakim dizisi Arif karakteri | Hakim dizisi başrol Arif (Erdal Beşikçioğlu)
Kızılay Ramazan kolisi nasıl alınır? 2022 Kızılay Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl, nereye yapılır?
Twitter’ın kurucusu Dorsey'den 'pişmanlık' açıklaması
Bakan Bilgin yüzde 61'lik enflasyonu değerlendirdi
Sportif atıcılıkta yeni bir yüz; Yağız Hacısüleymanoğlu

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

BURSA

19:37

05:10
19:37
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:22

04:55
19:22
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:05

04:39
19:05
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:48

04:22
18:48
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:37

04:17
18:37
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

ANKARA

19:22

04:55
SAHUR
19:22
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Bucha'daki dehşete düşüren görüntülere hangi liderler, ne tepki verdi?

Bucha'daki dehşete düşüren görüntülere hangi liderler, ne tepki verdi?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınında bulunan Bucha kentinden gelen sokaklara dağılmış ve bazılarının elleri arkadan bağlı ceset görüntüleri büyük tepki çekti.

3 Saat Önce
2022-04-04 10:36:04
Bucha'daki dehşete düşüren görüntülere hangi liderler, ne tepki verdi?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Bucha kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunması dünyada büyük yankı uyandırdı.

Bucha'daki görüntülere dünyadan gelen tepkiler:

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sokaklardaki ceset görüntülerinin "karnına indirilmiş bir yumruk" gibi olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Rusya'nın İrpin ve Bucha'daki sivillere yönelik alçak saldırıları, Putin ve ordusunun Ukrayna'da savaş suçu işlediğinin yeni bir kanıtı" dedi.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck yaşananların "korkunç bir savaş suçu" olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüntülerin "dayanılamaz" olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş