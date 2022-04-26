Buça'da ''çivili mermi'' dehşeti!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Buça'da yüzlerce sivilin öldürüldüğü olaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Kiev'in kuzeyindeki bölgedeki toplu mezarlarda bulunan cesetler üzerinde otopsi yapan patologlar ve adli tıp uzmanları, insanların kafalarına ve göğüslerine gömülü küçük metal çiviler bulduklarını söyledi.

The Guardian gazetesine konuşan Ukraynalı adli tıp doktoru Vladyslav Pirovskyi, “Erkeklerin ve kadınların vücutlarında çok ince, çivi benzeri nesneler bulduk. Vücutta bunları ilk bakışta görmek çok ince olduklarından çok zor. Bu tür cesetlerin çoğu Buça-Irpin bölgesinden geliyor” dedi.

The Guardian tarafından görülen cesetlerde bulunan metal okların resimlerini inceleyen bağımsız silah uzmanları, bunların 1. Dünya Savaşı sırasında yaygın olarak kullanılan bir anti-personel silah olan fléchette olduğunu doğruladı. Bu küçük metal çiviler, tank veya sahada kullanılan silahların mermilerinde bulunuyor. Uzmanlar, her mermi kabuğunun azami olarak 8 bin fléchette içerdiğini söyledi.

İKİNCİ BİR YARAYA NEDEN OLUYORLAR

Diğer taraftan, tipik olarak 3 cm ile 4 cm arasında uzunlukta olan fléchette'lerin kabuktan ayrılmalarının ardından, yaklaşık 300 m genişliğinde ve 100 m uzunluğunda konik bir kemer halinde dağıldığı aktarıldı. Bunların bir kurbanın vücuduna çarptığında, okun dört kanattan oluşan arka kısmının genellikle kırılarak ikinci bir yaraya neden olduğu açıkladı.

Buça'daki bazı görgü tanıklarına göre, Mart ayının sonunda Rus kuvvetleri bölgeden çekilmeden birkaç gün önce Rus topçuları tarafından fléchette mermileri ateşlendi. Buça'da ikamet eden Svitlana Chmut, Washington Post'a arabasına çivilenmiş birkaç tane fléchette bulduğunu söyledi.

Öte yandan, İnsan hakları grupları uzun zamandır fléchette mermilerinin yasaklanmasını talep etse de, mühimmat uluslararası hukuka göre yasaklanmış değil. Ancak, yoğun nüfuslu sivil alanlarda ölümcül silahların kullanılması insan hakları hukukun ihlali olarak kabul ediliyor.

Buça'da bulunan fléchette'lerin fotoğraflarını inceleyen İngiltere merkezli Fenix ​​Insight grubunda bir silah uzmanı olan Neil Gibson'a göre, metal dartlar Rus topçusu tarafından kullanılan 122 mm'lik 3Sh1 top mermisinden geldi.

Gibson, Twitter'da "Bir başka nadir görülen bir mermi. Bu sefer ABD'deki 'Arı Kovanı' serisi Anti-personel (APERS) mermilerinin Rus muadili… Gerçek bir şarapnel mermisi gibi çalışıyor" yorumunu yaptı.

MİĞFERLERİ DELİYORDU

Bunun yanı sıra fléchette'ler 1. Dünya Savaşı'ndan beri piyadelere saldırmak için balistik silahlar olarak kullanıldı. O zamanlar yeni olan uçaklar tarafından atılan bu ölümcül metal çiviler miğferleri delebiliyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaygın olarak kullanılmadılar, ancak ABD'nin fléchette'lerin farklı bir versiyonunu Vietnam savaşında kullandığı görüldü.

Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, "Rusya'nın Buça'daki savaş kurallarını görmezden geldiğini anlamak için silah uzmanı olmanıza gerek yok Buça, sivillere karşı mayınların kullanıldığı bir Çeçen safarisine dönüştürüldü” dedi.

Rus kuvvetleri, işgalin Şubat ayında başlamasından birkaç gün sonra şiddetli çatışmalardan sonra Kiev'in 30km kuzeybatısındaki Buça'yı ele geçirdi. Mart ayının sonunda kendilerine geri çekilme emri verildi ve sonraki günlerde katledildiği anlaşılan yüzlerce kişinin cesetlerinin bulunduğu toplu mezarlar ortaya çıktı. .