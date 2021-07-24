Bu yaz dünyanın felaketi oldu

Avrupa ve Çin'de seller, Kanada ve ABD'de görülmemiş sıcak hava dalgası ve muhtelif ülkelerde yangınlar küresel düzlemde felaketlerin başlangıcı oldu

Dünya büyük bir felaketin eşiğinden geçiyor. Kanada ve Amerika kıta ülkelerinde sıcaklıklar can alırken Uzakdoğu'da seller insanları tehdit etmeye devam ediyor. Küresel ısınmada yaşanan anormal durumlar ise yeni felaketlerin habercisi olarak addediliyor.

Bir taraftan ısının artması, bir taraftan sellerin çoğalması ve devamında yangınların sayısal tırmanışı çevrecileri de kilimatologları da tedirgin etmekte. İlk kuzey yaz ayı, birçok klimatologa göre, büyüklüğü ve sıklığı küresel ısınma nedeniyle daha da kötüleşebilecek olan ardışık doğal afetlerle işaretlendi.

Sıcaklıklar rekor seviyede

Haziran ayının sonunda, batı Kanada, sıcak havayı hapseden yüksek basınçların neden olduğu bir "ısı kubbesi" altında kaldı. Ülke, tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunu birkaç kez kırdı ve nihayet 30 Haziran'da Lytton köyünde 49.6° C'ye ulaştı. ABD'nin Washington ve Oregon eyaletleri de etkileniyor. Kesin insan sayısı henüz bilinmiyor, ancak en az birkaç yüz ölüme tekabül ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli araştırma enstitülerinden uzmanları bir araya getiren bir girişim olan World Weather Attribution'daki bilim adamlarına göre, bu sıcak hava dalgası, insanların neden olduğu küresel ısınma olmadan "neredeyse imkansız" olurdu. Onlara göre, iklim değişikliği bu olayın meydana gelme olasılığını en az 150 kat artırdı.

Avrupa ve Çin'de sel

14 ve 15 Temmuz'da Almanya ve Belçika'da meydana gelen şiddetli sel felaketlerinde en az 209 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de kayıp. Sağanak yağmurların etkisiyle aniden yataklarından çıkan nehirler, onlarca yerleşim alanını işgal ediyor. Seller Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre'de de hasara neden oluyor.Batı Almanya'daki yıkımın boyutunu keşfettikten sonra Angela Merkel, Adenau'da bir basın toplantısı düzenledi.Almanya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya, Avrupa'da ise toplam can kaybı 183'e yükseldi.

İki günde iki aylık yağış

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre, yağış iki günde iki aylık yağmura denk geldi. Potsdam Üniversitesi'nden hidrolog Kai Schröter'e göre, "Şu anda, bu olayın iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz", ancak bu tür aşırı olaylar ısınma nedeniyle "daha sık ve daha olası" hale geliyor. Çin'de, ülkenin merkezi şu anda ulusal televizyon tarafından bir rapor yayınına göre, 16 Temmuz'dan itibaren kayıp ve ölümler 33 olarak açıklandı. Ertesi gün ülkenin orta kesimindeki şehirlerden Zhengzhou'ya düşen rekor yağış, metronun bir bölümünü kapladı ve yüzlerce aracı alıp götürdü.

Yangınlar yayılıyor

Korkunç bir kuraklığın körüklediği yangın mevsimi Amerika'nın batısında daha yeni başlarken binlerce itfaiyeci şimdiden yaklaşık 80 büyük yangınla mücadele ediyor. Haftanın başında zaten 4700 km²'den fazla bitki örtüsü tüketmişti.

En etkileyici olanı, iki hafta içinde bitki örtüsü ve ormanlarda Los Angeles şehrinin eşdeğerini yakan Oregon'daki “Bootleg Fire”. Devletin orman yönetim servisinden Marcus Kauffman'a göre, "Yangın o kadar büyük ve o kadar çok enerji üretiyor ki kendi iklimini oluşturmaya başladı. Felaket kendi yıldırımını yaratırken kendi felaketine de neden olmakta.

AFP'nin haberine göre Kaliforniya'da, büyük bir tedarikçinin elektrik hatlarına bir ağacın düşmesinden kaynaklanabilecek bir yangın olan "Dixie Fire" alevlerinin ilerlemesi karşısında birkaç köyün boşaltılması gerekiyordu ve tedbirler de o eksende alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.