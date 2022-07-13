Bu hafta gökyüzünde iki ilginç önemli olay yaşanacak

Gökyüzü gözlemcileri, önümüzdeki Çarşamba önemli bir gece geçirecek. 2020 yılının en büyük ve en parlak dolunayı Süper Ay ile aynı zamana denk gelen dev bir kuyruklu yıldız, güneş sistemimizden hızla geçiyor.

C/2017 K2 (PanSTARRS) ismini ve K2 kod adını taşıyan bu kuyruklu yıldızın, 30 ila 160 km genişliğinde olduğu tahmin ediliyor. NASA'da çalışan gökbilimciler, cismin Dünya'ya doğru yapacağı en yakın geçişin 13 Temmuz'da olmasını ve en yüksek görünürlüğe ise 14 Temmuz'da ulaşmasını bekliyor.

K2 kuyruklu yıldızı, ilk olarak Hubble Uzay Teleskobu'yla 2017 yılının Mayıs ayında Satürn ve Uranüs'ün yörüngeleri arasında tespit edilmiş; Güneş'ten yaklaşık 2,4 milyar kilometre uzakta. NASA cismin, güneş sisteminin gezegen bölgesine giren en uzak kuyruklu yıldız olduğunu söylüyor. K2 kuyruklu yıldızının, sıcaklıkların -262°C'ye ulaştığı küresel bir buzlu cisim katmanı olan Oort Bulutu‘ndan çıktığı düşünülüyor. Oort Bulutu, güneş sistemimizin en dış bölgesinde yer alıyor.

NASA'da çalışan uzmanlar, uzun dönemli çoğu kuyruklu yıldızın (Güneş etrafındaki yörüngelerini 200 yıldan uzun sürede tamamlayan meteorlar) Oort Bulutu'ndan geldiğini tahmin ediyor. Buz ve tozdan oluşan bu şehir boyutundaki kuyruklu yıldız, Oort Bulutu'ndan kütleçekimsel şekilde fırlatılarak Dünya'nın da yakınından geçeceği milyonlarca yıllık bir yolculuğa başlamış olabilir.

Hubble, K2'nin görüntülerini 2017 yılında Güneş'ten 2,4 milyar km uzakta ve Güneş'in yörüngesinin hemen ötesindeyken çekmişti. Bu denli fazla uzaktayken bile güneş ışığı bu donuk kuyruklu yıldızı ısıtıyor ve küçük, katı çekirdeği çevreleyen 129.000 km genişliğinde bir gaz ile toz bulutu meydana getiriyordu.

Sahip olduğu dev boyuta karşın, kuyruklu yıldızı görmek ilk başta kolay olmayabilir. Dünya'ya en fazla 13 Temmuz'da yaklaşacak olsa da, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın iki katı uzaklıkta duracak. Maryland Üniversitesinde çalışan ve kuyruklu yıldızlarda uzmanlaşan gökbilimci Quanzhi Ye, Space.com sitesine konuşarak “Bir ya da yarım sene önce gelseydi, kolayca çıplak gözle görülebilirdi” diyor.

K2'ye ilk elden tanık olmak için ufak bir teleskop ya da dürbün kullanmanız gerekiyor. Doğu Zaman Dilimi'ne göre 14 Temmuz saat 23:00'da, kuyruklu yıldızın kuyruk kısmı olabilecek soluk bir ışık parçası bulmaya çalışın.

Hangi gece bulmaya çalıştığınıza bağlı olarak, kuyruklu yıldız gökyüzünün farklı yerlerinde görünecek. 14 Temmuz'da Messier 10 adını taşıyan bir yıldız kümesinin yakınında olacak. Ağustos'un ortası itibarıyla, Akrep takımyıldızının ucundaymış gibi görünecek. (Stellarium gibi bir yıldız gözlemi uygulamasının, hareket halindeki gök cisimlerini bulmada büyük yardımı olabilir.)

Kuyruklu yıldız, Kuzey Yarımküre'de yaşayan kişiler için Eylül ayına kadar görünür kalacak ve yılın son dönemlerinde Güneş'e doğru yol alacak. K2 kuyruklu yıldızı için Cuma günü TSİ 01:15'te canlı yayın yapılacak.

Süper Ay da 14 Temmuz gecesinden 15 Temmuz akşamına kadar görünür olacak. Sanal Teleskop Projesi, olayı Çarşamba günü 22:00'da başlayarak canlı yayınlayacak. Ay en parlak halinde görüneceğinden, doğru teleskop olmadığı müddetçe K2 kuyruklu yıldızı ve yaz yıldızları gibi soluk cisimleri görmek zor olabilir.

Kaynak: popsci.com.tr .