Bu fotoğrafın üzerinden bir asır geçti

1918-1919 kışında İspanyol gribi olarak adlandırılan grip salgınında, 500 milyon kişi hastalandı ve 40 milyon ila 70 milyon kişi öldü.

1918 sonbaharında başlayan bu salgında kaybedilen insan sayısı 1. Dünya savaşında kaybedilenlerden daha fazlaydı. Kasım 1918'de sona eren savaşın, virüsün dünyaya yayılma şekli üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Hatta adını bile savaş nedeniyle aldı. Aslında yaşanan grip İspanya'da (İlk vakalar ABD askeri kamplarında görüldü.) başlamadı ve diğer ülkelerden daha fazla etkilenmedi ama İspanya çatışma sırasında tarafsız kaldığı için salgın olduğunda hastalık raporlarını rahatça bildirdi. Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, Birleşik Devletler ve başka ülkelerdeki medya, moral bozukluğu olmaması için ülkelerdeki vakaları görmezden geldi. Bu aşamada sansürü gazetelerden hükümetler mi istedi yoksa kendileri mi vatanseverlik yapmaya çalıştılar orası bilinmiyor. Bilinen şu ki hepsi Ülkelerindekini göz önüne sermezken İspanya'daki grip vakalarını heyecanla haber yaptılar.

1918 yazında, virüs dar alanlarda yaşayan askeri birimler arasında yayıldı. Savaş sona erdiğinde ise hayatta kalan virüs taşıyıcıları eve geri döndü, virüs kalabalık kutlamalarda yeni kurbanlarını buldu ve siviller de hasta oldu.

İşte o döneme ait dikkat çeken o fotoğraf;

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.