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Brigitte Macron'dan ''erkek olarak doğdu'' iddialarına yanıt
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Brigitte Macron'dan ''erkek olarak doğdu'' iddialarına yanıt

Fransa lideri Macron'un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz günlerde hakkında ortaya atılan erkek olarak doğduğu iddiaları üzerine dava açmaya hazırlanıyor.

1 Saat Önce
2021-12-21 08:19:00
Brigitte Macron'dan ''erkek olarak doğdu'' iddialarına yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, erkek olarak doğduğuna ilişkin iddialar sonrası dava açmaya hazırlanıyor.

Brigitte Macron hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada “erkek” olarak doğduğu ve adının "Jean-Michel Trogneux" olduğu iddia edilmişti. Trogneux, Brigitte Macron'un kızlık soyadı olarak biliniyor.

Fransız basınında yer alan ve Brigitte Macron'un yakınlarına dayandırılan haberlerde, Brigitte Macron'un hakkındaki iddialar üzerine şikayetçi olmaya hazırlandığı ifade edildi. Brigitte Macron tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu iddialara 'kanıt' olarak Brigitte Macron'un gençliğine ait az sayıda fotoğraf olmasını ve bu fotoğraflarda “boynunu gizleme” eğiliminde olmasını gösterdi. Bazı kullanıcılar da bu iddiaların komplo teorisi olduğunu öne sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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