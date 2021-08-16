Brezilyalı solcu parti: Taliban'ın zaferi yeryüzündeki tüm ezilenlerin

Brezilya'daki solcu-Troçkist 'İşçilerin Davası Partisi' (Partido da Causa Operária) resmi Twitter hesabından Taliban'ın kazandığı zaferi tebrik etti ve bunun 'yeryüzündeki tüm ezilenlerin zaferi' olduğunu ilan etti. Öte yandan Mağrip Ulema Birliği yayınladığı resmi bildiriyle Taliban'a övgü ve tebrik de bulundu.

Brezilya'da solcu "İşçilerin Davası Partisi" Taliban'ın zaferini "yeryüzünün tüm ezilenlerinin emperyalistlere karşı zaferi" ilan etti.

Taliban Hareketi'nin kazandığı zafere dünyanın dört bir tarafından çeşitli kesimlerden tebrikler sürüyor. Bu tebriklerin sadece Müslüman ülkelerden gelmemesi de dikkat çekiyor.

Brezilya'daki solcu-Troçkist 'İşçilerin Davası Partisi' (Partido da Causa Operária) resmi Twitter hesabından Taliban'ın kazandığı zaferi tebrik etti ve bunun "yeryüzündeki tüm ezilenlerin zaferi" olduğunu ilan etti.

Partido da Causa Operária tarafından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"ABD emperyalizmi geri çekilerek içinde bulunduğu krizi gözler önüne seriyor. Hiç şüphe yok ki Taliban'ın zaferi yeryüzündeki tüm ezilenlerin en kötü düşmanlarına karşı gerçekleşti ve büyük bir başarıyı temsil ediyor. Emperyalist işgallerin sonu için!"

Kuzey Afrikalı din adamlarından Taliban'a tebrik

Öte yandan Taliban Hareketi'nin Afganistan'da ABD işgaline karşı 20 yıldır devam eden savaşta zafer kazanıp ülkenin başkenti Kabil'i barışçıl bir şekilde ele geçirmesinin ardından İslam aleminin dört bir tarafından harekete tebrik mesajları gönderilmeye devam ediyor.

Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Moritanya'dan ilim adamlarından oluşan "Mağrip Ulema Birliği" Taliban'ı zaferinden ötürü tebrik eden resmi bir bildiri yayınladı. "Müminlerin ferahladığı gün" Bildiride Taliban'ın zafer günü için Kuran-ı Kerim'den iktibasla "Müminlerin ferahladığı gün" ifadesi kullanılırken Taliban'a "Allah'ın yardımının açık olduğu" ifade edildi. Taliban zaferinden ve yönetimi barışçıl bir biçimde devraldığından dolayı tebrik edildi. Bildiri Afgan halkı ve tüm Müslümanları için edilen dua ile sonlandırıldı. Şankiti de Taliban'ı tebrik etti, Taliban'ı eleştirenleri eleştirdi Moritanyalı ünlü ilim adamı Muhammed Hasan Veled Dedu eş Şankiti de Taliban'ı zaferinden ötürü tebrik etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Taliban'ı eleştirenleri eleştiren Dedu şunları ifade etti: "Ne zaman bir İslam cemaati veya davetçi ortaya çıksa bugün Taliban'a yapılan gibi akidesinde, niyetinde, kime bağlı olduğunda şüpheye düşenleri duyuyoruz. Allah, Taliban'a Amerika'ya karşı yardım etti ve Amerika kaybetti. Bunlar niye Amerika'nın akidesinden ve yenilgisinden bahsetmiyorlar? Amerika Selef-i Salihin'i mi temsil ediyor?" Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.