Brezilya Senatosu'ndan Bolsonaro’ya darbe

Brezilya’da Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, Devlet Başkanı Bolsonaro tarafından imzalanan ve sosyal medya platformlarının içerik ve kullanıcı hesaplarını 'keyfi olarak' kaldırmasına sınırlama getiren kararnameyi iptal etti.

Brezilya'da Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından imzalanan ve sosyal medya platformlarının içerik ve kullanıcı hesaplarını "keyfi olarak" kaldırmasına sınırlama getiren kararnameyi iptal etti.

Rodrigo Pacheco, ülkede yoğun tartışmalara neden olan kararnameyi “anayasa ilkelerine aykırı olduğu ve hukuku belirsizlik yarattığı” gerekçesiyle iptal ettiğin açıkladı. Senato Başkanı, iptal ettiği kararnameyi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'la geri gönderdi.

İptal kararında, "siyasi haklar, ifade, düşünce ve haberleşme özgürlüğü gibi konuların derhal yürürlüğe girecek bir kanun hükmünde kararname ile ele alınamayacağını" belirten Pacheco, bu tür büyük ve karmaşık konularda Kongre'nin söz sahibi olması gerektiğini savundu.

Facebook başta olmak üzere diğer sosyal medya şirketleri ile sivil toplum kuruluşları kararnameye anayasaya aykırı olduğu için karşı çıkarken, muhalefet partileri kararnameni engellenmesi için yüksek mahkemeye başvurmuştu.

Facebook başta olmak üzere diğer sosyal medya şirketleri ile sivil toplum kuruluşları kararnameye anayasaya aykırı olduğu için karşı çıkarken, muhalefet partileri kararnameni engellenmesi için yüksek mahkemeye başvurmuştu.

Bolsonaro'nun imzaladığı sosyal medya platformlarının içerik ve kullanıcı hesaplarını "keyfi olarak" kaldırmasına sınırlama getirecek kararname, sosyal medya şirketlerinin hesapları iptal etme veya engellemeleri konusuna "netlik" getiriyordu.

Kaynak: Euronews Türkçe

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