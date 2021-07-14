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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastanede gözlem altına alındı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hastanede gözlem altına alındığı açıklandı.

2 Saat Önce
2021-07-14 16:07:32
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastanede gözlem altına alındı

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Brezilya'da yayın yapan G1'de yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kendisini hıçkırık tutmasının sebebinin araştırılması için gerekli testlerin yapılması adına başkent Brasilia'daki Silahlı Kuvvetler Hastanesi'ne gittiği duyuruldu.

Bolsonaro'nun durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, doktor tavsiyesi üzerine devlet başkanının hastane zorunluluğu bulunmamak şartıyla 24 ila 48 saat arasında gözlem altında tutulacağı belirtildi.

Ayrıca Bolsonaro'nun, sabah toplantılarını iptal ettiği öğrenildi.

Brezilya basınında dün, Bolsonaro'nun bir haftadır devam eden hıçkırık nedeniyle şikayet ettiğine yönelik haberler yer almış, Bolsonaro, bu durumun bir diş ameliyatı sebebiyle kullandığı ilaçlarla ilişkili olduğunu söylemişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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