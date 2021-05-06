Brezilya’da uyuşturucu tacirleri ile polis çatıştı: En az 23 ölü
Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde, polis ve uyuşturucu tacirleri arasında çıkan silahlı çatışmada en az 23 kişi öldü.
O Globo gazetesinin internet sitesinde yer alan haberine göre, Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki Jacarezinho mahallesinde, uyuşturucu operasyonu sırasında, polis ve zanlılar arasında bir metro istasyonunda çıkan çatışmada silahlı çatışma meydana geldi.
Çatışmada, bir polis ve 22 zanlının öldüğü ifade edilirken, 2 sivil ve 2 polisin daha yaralandığı aktarıldı.
Haberde, bunun, 2016'dan bu yana en kanlı operasyon olduğu kaydedildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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