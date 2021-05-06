Brezilya’da uyuşturucu tacirleri ile polis çatıştı: En az 23 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde, polis ve uyuşturucu tacirleri arasında çıkan silahlı çatışmada en az 23 kişi öldü.

O Globo gazetesinin internet sitesinde yer alan haberine göre, Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki Jacarezinho mahallesinde, uyuşturucu operasyonu sırasında, polis ve zanlılar arasında bir metro istasyonunda çıkan çatışmada silahlı çatışma meydana geldi.

​Çatışmada, bir polis ve 22 zanlının öldüğü ifade edilirken, 2 sivil ve 2 polisin daha yaralandığı aktarıldı.

​Haberde, bunun, 2016'dan bu yana en kanlı operasyon olduğu kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.