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Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı

Brezilya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 86 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 14 milyon 441 bin 563'e çıktı.

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28.04.2021 00:51:43
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 72 bin 140 yeni vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 14 milyon 441 bin 563'e çıktı.

Bir günde 3 bin 86 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı ülkedeki ölü sayısı 395 bin 22'ye yükseldi.

Ülkede COVID-19'u atlatanların sayısı 12 milyon 992 bin 442 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok COVID-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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