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Brezilya'da sel felaketi: Ölü sayısı 24'e çıktı

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Brezilya'da sel felaketi: Ölü sayısı 24'e çıktı

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi, selden yaklaşık 630 bin kişinin etkilendiği açıklandı.

2 Saat Önce
2021-12-30 07:16:05
Brezilya'da sel felaketi: Ölü sayısı 24'e çıktı

Brezilya'nın Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurların ardından yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 24'e, yaralananların sayısının da 434'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, sel felaketinde evini kaybedenlerin 37 bin 324'e, tahliye edilenlerin 53 bin 934'e ve sellerden etkilenenlerin sayısının 629 bin 398'e yükseldiği belirtildi.

Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen sellerden 141 kentin etkilendiği ve acil durum ilan edilen kent sayısının 132'ye düştüğü açıklandı.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı.

Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, doğal afet ile Kovid-19'un aynı anda eyaleti etkilediğini, güneydeki bazı kentlerde tüm ilaç ve aşıların kullanılmaz hale geldiğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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