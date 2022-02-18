DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tarkan'ın yeni şarkısı muhalefete moral oldu
Guatemala'da şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var
Brezilya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var
ABD'de hükümet kapanmaktan kurtuldu
Fransa'da İslamofobiden kaçan Müslümanlar Türkiye'ye yerleşiyor
New York mahkemesinden Trump'a kötü haber
İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu: Biz pes etmedik
Camdaki Kız 31. bölüm tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm (31.bölüm) full HD
Mahkum 10. bölüm tek parça izle | Mahkum yeni bölüm (10.bölüm) full HD
18 Şubat Cuma hutbesi | Diyanet bu cuma hutbesi
Ukrayna sınırında gerginlik devam ediyor
Güney Afrika, her haneye ücretsiz internet verecek
Balıkesir'de 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marsilya - Karabağ maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE
BM'den Ukrayna-Rusya krizi açıklaması

TIMETURK / DÜNYA / Brezilya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Brezilya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 111'e yükseldi, bölgede tekrar sert yağışların başlamasıyla arama kurtarma çalışmaları durduruldu.

1 Saat Önce
2022-02-18 07:19:06
Brezilya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 111'e çıktı, kaybolanların sayısının 116 olduğu açıklandı.

Bölgede tekrar şiddetli yağışların başlamasıyla halkı uyarmak için sirenlerin çaldığı, hava muhalefeti ve toprak kayması riski nedeniyle ekiplerin güvenliği göz önüne alınarak arama kurtarma çalışmalarının durdurulduğu bildirildi.

Öğlen saatlerinde 24 de Maio Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle mahallenin boşaltıldığı aktarıldı.

sel3

Yetkililer, 116 kişi için kayıp kaydı oluşturulduğu ancak bunlardan kaçının yerinin belirlendiğinin bilinmediğini söyledi.

Rio de Janeiro Sivil Savunma Sekreterliği, arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 24 kişinin kurtarıldığını ve 705 kişinin sığınaklara yerleştirildiğini açıkladı.

Breziyla Ulusal İzleme ve Uyarı Merkezi, Rio de Janeiro'nun yüksek bölgelerinde özellikle de Petropolis'te toprak kayma riskinin yüksek olduğunu duyurdu.

sel1

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş