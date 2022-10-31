Brezilya'da seçimin galibi Lula! Hapisten devlet başkanlığına

Brezilya'da ikkinci tura kalan devlet başkanlığı seçimini solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kazandı.

Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) yayınladığı sonuçlara göre Lula yüzde 50,83, rakibi Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 49,17 oranında oy aldı.

Yüzde 2'den az farkla seçimin galibi olan Lula, daha önce de Brezilya'yı iki dönem yönetmişti.

Luiz Inacio Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığını Bolsonaro'dan devralacak.

HAPİSTEN DEVLET BAŞKANLIĞINA

Brezilya'ya 2003-2010 yıllarında iki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle bir buçuk yıl hapiste kalmış, davaların düşürülmesiyle yeniden başkanlık yarışına girmişti. .