Brezilya'da koronavirüsten can kaybı 600 bini geçti

Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 615 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede COVID-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 600 bin 425'e çıktı.

Ülkede 18 bin 172 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 21 milyon 550 bin 730, iyileşenlerin sayısı da 20 milyon 665 bin 273 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.