Brezilya'da koronavirüs vakaları 20 milyonu aştı

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü Brezilya'da virüse yakalananların sayısı 20 milyonu geçti.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 40 bin 716 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyon 26 bin 533'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 18 milyon 800 bin 884'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 1175 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 559 bin 607'ye ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBININ OLDUĞU İKİNCİ ÜLKE

Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla COVID-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ikinci, en çok vaka tespit edilen üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon 84 bin 112 vaka ve 139 bin 870 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkede bugüne kadar 146 milyondan fazla kişiye en az 1 doz COVID-19 aşısı yapılmasına rağmen vaka ve ölüm sayısında inişli çıkışlı süreç devam ediyor.

Brezilya'da çeşitli çevreler salgının kötü yönetildiğini, bunun sorumlusunun Devlet Başkanı Jair Bolsonaro olduğunu düşünüyor.

Bolsonaro, COVID-19'u küçümseyen ve salgına karşı alınan önlemleri tenkit eden tavırları nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.