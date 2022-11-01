Brezilya'da kamyoncular yolları kapattı
Brezilya'da pazar günü düzenlenen ve ülkenin sol görüşlü eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın zaferiyle sonuçlanan ikinci tur devlet başkanlığı seçiminin ardından Jair Bolsonaro yanlısı kamyoncular ülkenin çeşitli bölgelerindeki yolları kapatarak gösteriler düzenledi.
2022-11-01 08:14:36
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Bolsonaro destekçisi az sayıda kamyoncunun pazar günü Lula'nın yüzde 1 farkla kazandığı seçimlerin ardından araçlarıyla otoyolları trafiğe kapatmasıyla başlayan protestolar ülke çapına yayıldı.
Kamyoncuların otoyolları yarı veya tamamen kapatması nedeniyle yollarda uzun kuyruklar oluştuğu özellikle şehirler arası otobüs ulaşımının olumsuz etkilendiği kaydedildi.
Pazar gecesi, az sayıda kamyoncunun başlattığı, bazılarının askeri müdahale talep ettiği gösterilerin, ülkenin 27 eyaletinden 20'sine yayıldığı ve pazartesi akşamına kadar ülke çapında yol kesme vakalarının 300'e ulaştığı belirtildi. .
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