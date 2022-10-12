Brezilya’da gerçekleşen akılalmaz suikast! Çevredekilerin umrunda olmadı

Şapkalı bir kişi elinde silahıyla iki kişiyi öldürdü. Çevredekilerin hiçbir şey olmamış gibi olayı izlemeye devam etmesi ise şaşkınlık yarattı.

Söz konusu olay Brezilya'da yaşandı. Bir binanın önünde oturan bir grup insanın yaşadığı olay hayrete düşürdü. Görüntülerde 2 kişi bir yerde, diğer 3 kişinin ise onların önünde sandalyede oturduğu görülüyor.

3'lü gruptan ikisini öldürmek için yanlarına gelen eli silahlı zanlı, hedef aldığı maktulleri elindeki silahıyla öldürüyor.

3'üncü kişi ise hiçbir şey olmamış gibi elleri bağlı sandalyede oturmaya devam ediyor. Arkalarındaki 2 kişi de hiçbir şekilde istifini bozmadan olan biteni izliyor.

Suikast işlenirken çevredekilerin hiçbir şey yapmadan rahat hareket etmesi ise izleyenleri şoke etti.