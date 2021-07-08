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TIMETURK / DÜNYA / Bozcaada'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bozcaada'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan orman yangını, havadan iki helikopter ve bir uçakla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

2 Saat Önce
2021-07-08 17:53:48
Bozcaada'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Alınan bilgiye göre, Pavli Çamlığı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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