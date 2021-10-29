Bosnalı Sırplar yeniden ordu kuruyor

Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik Bosna Sırpları olarak ayrı bir ordu kurmayı planladıklarını açıkladı.

Bosna Sırplarının en önde gelen liderlerinden sayılan Milorad Dodik (1959-) Bosna-Hersek topraklarının %49'unu kapsayan Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin kendi ordusunu kuracağını söyledi.

Dodik, bu kararı lideri olduğu Bosna Sırplarının en güçlü partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı'nın toplantısında aldıklarını belirtti.

Dodik açıklamalarında Bosna Savaşı'nı bitiren Dayton Anlaşması'na aykırı olarak, Bosna-Hersek'te Müslümanların (Boşnakların) baskın konuma geldiğini ve Bosna Sırplarının ezildiğini iddia etti. Dodik'in bu açıklamaları Bosna-Hersek'te tepki çekti ve tehlikeli bulundu. Kararın bölgede yeni bir savaş ve soykırım girişimini tetiklemesinden endişe ediliyor.

1998-2001 ve 2006-2010 dönemlerinde Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin başbakanı olan Milorad Dodik, 2010-2018 döneminde de Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmuştu. Dodik 2018'de ise Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi oldu.

Bosnalı gazeteci İbrahim Delic, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayın teyit edildiğini söyledi:

"Teyit edildi. Önümüzdeki günlerde Sırp Cumhuriyeti Ordusu oluşturulacak. Boşnaklara soykırım yapan ordu."

"Dünyada bizi durduracak otorite yok"

1990'larda 100 bin kişinin ölümüne neden olan savaş sonrası Bosna fiilen ikiye bölündü ve ülkenin bir yarısı ülkenin etnik Bosnalı Sırplarına verilirken diğer yarısı Müslüman-Hırvat federasyonu yönetimine bırakıldı.

İki taraf, bir zamanlar zayıf olan ancak yıllar içinde Birleşmiş Milletler tarafından atanan bir yüksek temsilci tarafından kademeli olarak güçlendirilen federal kurumlar tarafından birleşmiş durumda.

Bosnalı Sırp lider Dodik, '140 olan bu kurumlara meydan okuyacağını' söyledi ve "Dünyada bizi durdurabilecek hiçbir otorite yok" dedi

Bosna'da savaş ve sonrası

21 Kasım 1995'te imzalanan ve Bosna Savaşı'nı bitiren Dayton Anlaşması'na göre Bosna-Hersek topraklarının %51'i Boşnak-Hırvat Federasyonu'na, %49'u Bosna Sırp Cumhuriyeti'ne bırakılarak ülke konfederasyonu andıran bir sistemle yönetilmeye başlamıştı.

Savaş öncesinde Müslüman çoğunluklu olup savaş esnasında soykırımla Müslüman nüfusu yok edilen Zvornik, Foça, Vişegrad, Biyelyina, Srebrenitsa, Doboy, Priyedor gibi pek çok şehir ve bölgenin Bosna Sırp Cumhuriyeti'ne bırakılması "soykırımı ödüllendirdiği" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Bosna-Hersek'te 2013'te gerçekleştirilen nüfus sayımına nüfusun %50,2'si Boşnaklardan, %30,7'si Sırplardan, %15,4'ü Hırvatlardan oluşuyor. Doğurganlık oranlarının yüksekliği ve ortalama yaşam sürelerinin Sırp ve Hırvatlardan daha uzun olması nedeniyle her sene Boşnakların nüfusa oranının yükseldiği belirtiliyor.

Nüfusa oranları artan Boşnaklar Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin savaş öncesinde Müslüman çoğunluklu bölgelerinin Boşnak kontrolüne dönmesini talep ederken Sırp tarafında da Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin Bosna-Hersek'ten bağımsız olması talepleri bulunuyor.

Yeni Şafak/Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.