Boşnak partilerinden siyasi blok oluşturma kararı

Bosna Hersek’te seçmenlerinin çoğunluğunu Boşnakların oluşturduğu partiler, önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimler öncesinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinde siyasi blok oluşturma kararı aldı.

Bosna Hersek'te seçmenlerinin çoğunluğunu Boşnakların oluşturduğu partiler, önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimler öncesinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinde siyasi blok oluşturma kararı aldı.

Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) entitesi merkezli partilerin liderleri, oluşturulması planlanan siyasi blok için dün Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partisi'nin (SDP) Saraybosna'daki merkezinde bir araya geldi.

Balkan News'in haberine göre; toplantıya Demokratik Eylem Partisi (SDA), Halk ve Adalet (NiP), Daha İyi Bir Gelecek İçin Birlik (SBB), Bizim Parti (NS), Demokrat Cephe (DF), Bosna Hersek İçin (SBiH) Avrupa Halk Birliği (NES), İlerleme Platformu (PZP), Hırvat Partisi (HS), Demokratik Eylem Hareketi (PDA) ve Bağımsız Blok (NB) partilerinin yetkilileri iştirak etti.

Bosna Hersek'te özellikle sol partiler, kendilerini çok milletli karakterde olarak sunmalarına rağmen sadece Boşnak oyları için mücadele ettikleri ve Bosna Sırp Cumhuriyeti'nde etkisiz kaldıkları için eleştiriliyorlardı.

Boşnak partilerinin oluşturacağı siyasi blok, Bosnalı Sırp lider Dodik liderliğindeki SNSD ve Bosnalı Sırp muhalifler SDS, PDP ve DNS'nin oluşturduğu blokla birlikte entitedeki üçüncü siyasi bloğu oluşturacak.

Boşnak partileri, seçim ittifakı sayesinde Bosnalı Sırp entitesi parlamentosunda 8 ila 10 vekil çıkarmayı hedefliyor.

Partiler, Sırp Cumhuriyeti entitesinde ortak hareket ederek Bosnalı Sırp idaresindeki bölgelerde Boşnak kimliğini güçlendirmeyi ve karar mekanizmasında Boşnakların etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Bosna Hersek'te Sırp cumhuriyeti

Bosna Hersek, topraklarının yüzde 51'ini oluşturan, Hırvat ve Boşnak nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Federasyonu (FBIH), topraklarının yüzde 49'unu oluşturan ve nüfusun büyük çoğunluğu Sırp olan Bosna Sırp Cumhuriyeti (RS) ve çok küçük bir yüzölçümüne sahip olan Brçko Özerk Bölgesi'nden oluşuyor.

Bosna Hersek'te, 2013'te yapılan nüfus sayımına göre ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Sırplar, savaşa son veren Dayton Barış Anlaşması sayesinde ülke topraklarının yüzde 49'unun üzerinde kurulan Bosna Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) egemenliklerini sürdürüyor. Kendi başkanı, başbakanı, bakanları, meclisi hatta "bayrağı" bulunan Bosnalı Sırplar, Banya Luka şehrini idari merkez olarak kullanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.