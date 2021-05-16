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Boşnak lider Dzaferov'dan Netanyahu'ya sert tepki

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösteren Boşnak lider Dzaferov, 'Netanyahu'ya mesajım şudur; Bosna Hersek İsrail'in Gazze'deki masum insanlara yaptığı saldırıları desteklemiyor, desteklemeyecek de' dedi.

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16.05.2021 14:37:54
Boşnak lider Dzaferov'dan Netanyahu'ya sert tepki

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medya hesabı üzerinden ülkesine destek verenler arasında Bosna Hersek bayrağına yer vermesine tepki göstererek, ülkesinin İsrail'e destek vermediğini ve vermeyeceğini bildirdi.

Dzaferovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı paylaşımda İsrail'in mevcut saldırılarına destek veren ülkelere yer vermiş ve aralarında Bosna Hersek bayrağını da kullanmıştır. Netanyahu'ya mesajım şudur; Bosna Hersek İsrail'in Gazze'deki masum insanlara yaptığı saldırıları desteklemiyor, desteklemeyecek de." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına bir an önce son vermesi çağrısında bulunan Dzaferovic, Filistin halkı için barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ABD, Kanada, Almanya, İtalya gibi ülkelerin bayraklarına yer vererek, "İsrail'in yanında durduğunuz ve terör saldırılarına karşı verdiği mücadeleye destek verdiğiniz için teşekkür ederim." ifadelerine yer vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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