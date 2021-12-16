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Bosna Savaşı'nda savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı
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TIMETURK / DÜNYA / Bosna Savaşı'nda savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı

Bosna Savaşı'nda savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı

Bosna Hersek'te Bosna Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı

2 Saat Önce
2021-12-16 19:06:49
Bosna Savaşı'nda savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan 8 kişi, Bosna Savaşı sırasında Mostar ve Nevesinya şehirlerinde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu yaklaşık 100 sivili öldürmekle suçlanıyor.

Savaş Suçları Savcılığının talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı ekipler tarafından Nevesinya, Gatska, Trebinya, Banya Luka ve Saraybosna'da gözaltına alınan 8 zanlının tutukluluk haline ilişkin karar, mahkeme tarafından verilecek.

Ploskiç, Şipkoviç, Aliçiç, Alibaşiç, Mahiniç, Brayeviç ve Çopely ailelerinin neredeyse tüm bireylerinin öldürüldüğü katliamdan sonra 49 kişinin cesetlerine ulaşılmıştı. 47 kişi ise hala aranıyor.

1 Mart 1992 tarihinde başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995 tarihine kadar sürdü.

Üç yıldan fazla süren savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kadar kişi göç etmek zorunda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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