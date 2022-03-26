'Bosna Kasabı' Radovan Karadzic’in avukatının Bosna Hersek’e girmesine izin verilmedi

Savaş suçlusu Radovan Karadzic'in avukatı Goran Petronijevic’in Bosna Hersek’e girmesine izin verilmedi.

Srna Haber ajansının verdiği bilgiye göre, Petronijevic, Zvornik şehrindeki Karakaj sınır kapısından Bosna Hersek'e girmeye çalıştı. Güvenlik, kamu düzeni, barış, halk sağlığı ve Bosna Hersek'in uluslararası ilişkileri için tehdit oluşturması gerekçesiyle Petronijevic'in ülkeye girişine izin verilmedi.

Petronijevic, giriş yasağının geçici bir karar olduğunu öne sürerek,"Her şey Boşnaklar tarafından imzalanmış. Bu kararın, tüm faaliyetlerim, özellikle de 'Saraybosna ve Srebrenica Komisyonu'nun bulgularının tanıtımını yapmamdan dolayı alındığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Goran Petronijevic kimdir?

Ukrayna'daki Kırım referandumunun gözlemcilerinden biri olan Petronijevic, Radovan Karadzic'in avukat ekibinde yer aldı.

Karadağ'da Rus istihbaratının yardımıyla ülkenin NATO'ya girmesini engellemek için darbe yapmaya çalışmakla suçlanan eski Sırbistan Jandarma Komutanı Bratislav Dikic'in de avukatı olan Petronijevic, Mart 2016'da Dikic ile Niş'teki NATO karşıtı protestoyu organize etmişti.

Petronijevic hakkında, Karadzic ile ilgili gizli bilgileri medyaya sızdırdığı ve Lahey İnsan Hakları Mahkemesine saygısızlık yaptığı suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.​​​​​​​

Petronijevic, Dikic'in ardından, "Sırbistan'dan Bosna-Hersek'e girmesi engellenen" ikinci kişi oldu. AA .