DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Adana Demirspor maç sonucu I Fenerbahçe- Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Serdar Gürler Galatasaray ile anlaşma sağladı!
Altınordu - Ankara Keçiörengücü maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
İZODER Başkanı Emrullah Eruslu: 'Binalarımız çevre dostu bir yapıya kavuşmalı'
'Bizim için hayal kırıklığı oldu'
THY uçakları siste güvenli iniş yapabilecek
Üç büyükler 45 sezon sonra aynı yıl teknik direktör değiştirdi
65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı
Fatih Terim istifa mı etti? Fatih Terim Galatasaray'dan ayrıldı mı?
ABD, Guantanamo'daki tutuklular için yılda 540 milyon dolar harcıyor
Bosna Hersek'ten Rusya, Çin ve Sırbistan'a nota!
Yargı 15 bölüm full izle | Yargı son bölüm tek parça HD izle!
İşsizlik maaşı hakkında her şey
Bebekler neden kabız olur?
100 araçtan 14'ü pert çıktı I İkinci el araç fiyatı neden artıyor?

TIMETURK / DÜNYA / Bosna Hersek'ten Rusya, Çin ve Sırbistan'a nota!

Bosna Hersek'ten Rusya, Çin ve Sırbistan'a nota!

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Banya Luka'da yasadışı biçimde kutlanan '9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü' programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-01-10 21:29:03
Bosna Hersek'ten Rusya, Çin ve Sırbistan'a nota!

Turkovic, Rusya, Çin ve Sırbistan'a verilen diplomatik notada, bu kutlamalara resmi katılımın, Bosna Hersek'in içişlerine ağır müdahale anlamına geldiğinin vurgulandığını söyledi.

Notada Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin resmi gazetede yayımlanan ilgili kararına yer verildi ve bu tür eylemlerin, Bosna Hersek ile ikili ilişkileri bozabileceği belirtildi.

Bosna Hersek'te Banja Luka şehrinde dün anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" günü kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic ile Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic'in yanı sıra Rusya ve Çin'in Saraybosna büyükelçileri katılmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti" gününü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti" gününün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş, ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve bu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş