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Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı
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Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te bu yıl 511'incisi düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri için yarınki merkezi programa katılacak 250 atlı, Donji Vakuf şehrinde coşkuyla karşılandı.

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26.06.2021 21:22:45
Bosna Hersek'teki geleneksel Ayvaz Dede Şenlikleri'ne katılacak atlılar Prusac'a uğurlandı

Bosna Hersek'in farklı şehirlerinden yarın merkezi programın yapılacağı Prusac kasabasına doğru yola çıkan atlı süvariler için Donji Vakuf'ta geleneksel geçit töreni düzenlendi.

Donji Vakuf halkı, geleneksel kıyafetleri, kırmızı fesleri ve yeşil sancaklarıyla şehir merkezinden geçen atlılara ve Türkiye'den gelen mehter takımına yoğun ilgi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl içeriği azaltılan etkinliğe, Türkiye'den de çok sayıda kişi katıldı.

Geçit töreni yapılan ana caddenin her iki tarafını dolduran halk, farklı şehirlerden gelen atlılara alkışlarıyla destek oldu.

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic, geleneksel olarak Ayvaz Dede Şenlikleri sancağını Karaula İmamı Merzuk Grabus'a teslim etti.

Ayvaz Dede Şenlikleri Organizasyon Komitesinin başkanlığını da yürüten Adilovic, burada yaptığı konuşmada, şenliğin 511'inci kez düzenlendiğini anımsatarak, "Boşnakların yaklaşık 550 yıldır düzenlediği bu şenlik, Bosna Hersek halkının inancına, kültürüne, maneviyatına, kimliğine, milletine ve vatanına duyduğu sevginin bir işaretidir." diye konuştu

Mehter takımının bu yılki şenliğe katılmasını güzel bir sürpriz olarak nitelendiren Adilovic, yarınki merkezi programa da Türkiye'den çok sayıda belediye başkanının iştirak edeceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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