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Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek'in güneyindeki Kalinovik kentine bağlı Dobro Polje'de, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşta öldürülen sivillere ait olduğu tahmin edilen kemik kalıntılarının bulunduğu yeni toplu mezar tespit edildi.

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31.05.2021 18:25:58
Bosna Hersek'te yeni toplu mezar bulundu

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yapılan kazı çalışmalarında Boşnak sivillere ait olduğu düşünülen en az 3 kişinin kemik kalıntısına ulaşıldığı, toplu mezarda kazı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kazı çalışmalarına Bosna Hersek Savcılığı ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) yetkililerinin de katıldığı kaydedildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünün verilerine göre ülkede bugüne kadar 550'den fazla toplu mezar bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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