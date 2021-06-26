Bosna Hersek'te yapımı duran Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi yardım bekliyor

Bosna Hersek'in Olovo kentinde Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ancak kaynak yetersizliği nedeniyle iki yıldır yapımı duran Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi ibadete açılabilmesi için tamamlanmayı bekliyor.

Kırşehir Belediyesi tarafından Bosna Hersek'in Olovo kentinde 2017'de inşasına başlanan ancak kaynak yetersizliği nedeniyle iki yıldır yapımı duran Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi ibadete açılması için yardım bekliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla yapılan cami, Olovo'nun merkezindeki ilk cami olma özelliği taşırken, Türkiye tarafından yapımına başlanan caminin yine kardeş ülke Türkiye tarafından tamamlanması arzu ediliyor.



Caminin yapımına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Olovo Başimamı Esad Pepic, Olovo'nun 2013'ten bu yana Kırşehir ile kardeş belediye olduğunu anımsatarak, "Caminin adı tanınmış bir alim olan Ahi Evran-ı Veli ve kardeş şehrimiz olan Kırşehir'den oluşmaktadır. Ahi Evran Veli esnaf dayanışma kuruluşu Ahilik teşkilatını kurmuş ve Ahiliği kaliteli faaliyet, dürüst ticaret, kardeşlik, dayanışma ve yardımseverlik ilkeleri üzerine oluşturmuş bir şahsiyettir." dedi.



Pepic, kent merkezindeki tek cami olan Ahi Evran-ı Veli Kırşehir Camisinin inşaatının iki yıldır kaynak yetersizliği nedeniyle devam edemediğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 30 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimde 10 yıl boyunca görev yapan ve Olovo ile kardeşlik protokolü imzalayarak cami inşaatının yapılmasına büyük önem veren AK Partili belediye yönetimi el değiştirmiştir. Yerine gelen CHP yönetimine devam eden cami inşaatının mevcut durumu bildirilmiş bundan sonra yapılacak ödemelerle ilgili bir yol haritası çizilmesi talep edilmiştir. Lakin bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmamıştır. CHP idaresindeki yönetimin kentimizde yapılacak cami inşaatına sıcak bakmadığı kanaati oluşmaktadır."

"Kent merkezinde inşa edilen bu cami oldukça önemli"

Pepic, inşaatın yerel imkanlarla tamamlanmasının mümkün olmadığını söyleyerek, "Uzayan süreç bölgede yaşayan Müslüman kardeşlerimizde hayal kırıklığı ve umutsuzluğa sebep olmaktadır." dedi.

Cami yapımının kardeş ülke Türkiye tarafından tamamlanmasını temenni ettiklerini vurgulayan Pepic, şöyle devam etti:

"Dünya lideri, İslam ümmetinin umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kalbimizin yarısı, Evlad-ı Fatihan' diye hitap ettiği Bosna Hersek ve Müslüman halkımız için bu cami inşaatının bitmesi çok önem arz etmektedir."

Pepic, yapılacak yardımları heyecanla beklediklerini belirterek, "Caminin yarısının yapımı tamamlandı. Caminin içerisinde hiçbir şey yapamadık. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu.

Olovo'da iki kilise ve bir caminin bulunduğuna işaret eden Pepic, "Kent merkezinde inşa edilen bu cami oldukça önemli. Bu yıl Ahi Evran Yılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılını Ahi Evran Yılı olarak kutlanması yönünde talimat vermişti. Caminin bu yıl içerisinde yapılmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanlık ve iyiliğin kenti Olovo

Pepic, Olovo'nun "kurşun" anlamına geldiğini anlatarak, kentte 12 bin kişinin yaşadığını söyledi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Olovo'nun Sırp güçler tarafından bombalandığını vurgulayarak, savaş zamanında Osmanlı'dan kalma birçok caminin yıkıldığını ifade etti.

Pepic, Olovo'nun ayrıca termal sularıyla ünlü olduğunu belirterek, "Olovo'nun en önemli özelliklerinden birisi insanlarının hoşgörülü olmasıdır. Ancak insanları asırlarca düşmanlara karşı mücadele etti. Olovo, kahramanlık ve iyiliğin kentidir." dedi.

İslam kültürünün Olovo'da 16. yüzyıldan itibaren varlık gösterdiğini aktaran Pepic, "Olovo'nun köylerinde 24 cami, 14 mescit ve bir Nakşibendi tekkesi bulunmaktadır." diye konuştu.

Toplam 1520 metrekare alan üzerine yapılması planlanan cami ve külliye, Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyacak. Külliyenin ana işlevini oluşturacak ve aynı anda 400 kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip cami, tek kubbeli ve klasik form üzerine inşa edilecek.

Külliye içinde caminin yanına inşa edilecek iki katlı binada ise idari ofis, misafirhane ve nikah salonu bulunacak. Tek minareli olarak tasarlanan caminin avlusunda ise yöresel taşlarla tasarlanmış bir şadırvan ve havuz yer alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.