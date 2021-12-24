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Bosna-Hersek’te Müslümanları hedef alan Macar lider Orban’a tepki büyüyor
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Bosna-Hersek’te Müslümanları hedef alan Macar lider Orban’a tepki büyüyor

Bosna-Hersek‘te resmi yetkililer ve din görevlilerinin, önemli orandaki Müslüman nüfusu yüzünden ülkenin AB tam üyeliğini sorgulayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a yönelik tepkisi büyüyor.

59 Dakika Önce
2021-12-24 07:15:27
Bosna-Hersek’te Müslümanları hedef alan Macar lider Orban’a tepki büyüyor

Bosna-Hersek'teki siyasi partiler Macaristan Başbakanı Orban'ın Saraybosna'ya yapacağı resmi ziyaretin iptal edilmesini isterken, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazovi aşırı sağcı Macar lideri ırkçı ve yabancı düşmanlığıyla suçladı.

Kavazoviç, “Bu tür ideolojiler, Avrupa politikalarının dayandığı bir temel haline gelirse, bu bizi Avrupa'da Holokost ve diğer korkunç suçların işlendiği faşist Nazi şiddeti ve soykırımcı ideolojilerin zamanına götürür.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Orban'ın açıklamasını “utanç verici ve kaba” olarak niteleyerek, “ 2 milyon Bosnalı Müslümanı entegre etmek AB için bir zorluk değil, çünkü biz her zaman burada yaşamış yerli bir Avrupa halkıyız ve biz Avrupalılarız.” dedi

Orban ne demişti?

İlk olarak Orban'ın sözcüsü Zoltan Kovacs, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘‘Bosna-Hersek'in AB üyeliğiyle ilgili sorun bu ülkenin 2 milyon Müslüman nüfusunun nasıl entegre edileceği” ifadesini kullandı.

Orban, Budapeşte'de salı günü yaptığı açıklamada ise ülkesinin Bosna-Hersek'in AB üyeliğini desteklediğini söyledikten sonra ülkede yaşayan Müslüman nüfusa dikkat çekerek, “2 milyon Müslüman'ın yaşadığı bir devletin güvenliğini nasıl yöneteceğimiz onların güvenliği için de kilit bir konu.” demişti.

Orban, Bosna-Hersek‘ten ayrılmak isteyen Sırpların lideri Milorad Dodik'e yönelik özellikle Almanya'nın önerdiği gibi AB'den gelebilecek bir yaptırım kararını desteklemeyeceğini söylemişti.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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