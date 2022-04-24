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TIMETURK / DÜNYA / Bosna Hersek'te korkutan deprem

Bosna Hersek'te korkutan deprem

Bosna Hersek'in Stolac kenti yakınlarında yerel saatle 06.27'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Cuma günü Mostar kentinde meydana gelen depremde bir kişi hayatını kaybetmişti.

34 Dakika Önce
2022-04-24 08:52:22
Bosna Hersek'te korkutan deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün Richter ölçeğiyle 4,8 olarak tespit edildiğini açıkladı.

Depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

5,7 büyüklüğündeki depremde bir kişi ölmüştü
Cuma günü saat 23.07'de Mostar kenti yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Stolac Devlet Hastanesince yapılan açıklamada, depremde Stolac'da 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Mostar Doktor Safet Mujic Kanton Hastanesince yapılan açıklamada da depremde 1994 doğumlu bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. .

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