DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kur korumalı mevduat sisteminde düzenleme
Rus ordusu Mariupol'de fabrikaları bombaladı
Bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
Kanser teşhisi koyan hastanelerden 30 bin TL tazminat aldı
Bosna Hersek: Eski Sırp askere 35 yıl hapis cezası verildi
Total enerji şirketinden Rusya’ya yaptırım açıklaması
Cezayir ile Çin arasında 7 milyar dolarlık gübre (fosfat) anlaşması
Tesla'nın Almanya'daki tartışılan fabrikası açıldı
Kremlin: Putin nükleer silahlara başvurabilir
Rus ve Ukraynalıların Türkiye’de konut talebinde Antalya zirvede
TikTok Hesabı Açma ve Tiktok Giriş Yapma
Bitlis'te eğitime kar engeli!
Futbolcuların Transferleri Talimatı'nda değişiklik
Bakan Bilgin’den ‘asgari ücrete ikinci zam’ açıklaması
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek

TIMETURK / DÜNYA / Bosna Hersek: Eski Sırp askere 35 yıl hapis cezası verildi

Bosna Hersek: Eski Sırp askere 35 yıl hapis cezası verildi

Bosna Hersek Mahkemesi, ülkede 1992-1995 arasında yaşanan savaşta 'savaş suçu' işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Predrag Bastah'ı 35 yıl hapse mahkum etti.

1 Saat Önce
2022-03-23 00:13:21
Bosna Hersek: Eski Sırp askere 35 yıl hapis cezası verildi

Bosna Hersek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Bastah'ın Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu olarak 1992'de Vlasenica bölgesinde Boşnak sivillere yönelik cinayet, alıkoyma ve işkence suçlarına karıştığı belirtildi.

Açıklamada Bastah'ın, Sırp Cumhuriyeti Ordusu tarafından Vlasenica bölgesinde kurulan Susica toplama ve gözaltı kampında 34 Boşnak sivilin öldürülmesine karışma suçuyla suçlandığı ifade edildi.

İddianamede Bastah'ın, kurbanları, Susica toplama kampından otobüslerle öldürüldükleri yere doğru yönlendirdiği de yer aldı.

Yazılı açıklamada, Bastah'ın "savaş suçu" ve "insanlığa karşı işlenen suçlar" maddesinde bağlı olarak cezasının onandığı ve toplam 35 yıl hapis cezası aldığı belirtildi.

873x400Bastah, 4 Şubat 2010'da da insanlığa karşı suçlardan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş