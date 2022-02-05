DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Soylu İdlib’de
Kilis'te gözleri alnının ortasında oğlak doğdu
Fransa’dan Assange’a ret
Hull City - Preston maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Bakan Dönmez'den Isparta'da elektrik kesintisiyle ilgili açıklama
Giysi kumbarasında, arkadaşına kıyafet almak isterken sıkışıp ölmüş
32 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor
Mali’den Fransa'ya terör suçlaması, Türkiye ile işbirliği açıklaması
Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş yeni açıklaması nedir? Oytun Erbaş açıklama yaptı mı?
İrfan Atasoy kimdir? İrfan Atasoy neden öldü?
Kanadalı protestoculara yapılan bağışlar iade edilecek; Elon Musk tepkili
Özer Hurmacı kimdir? Özer Hurmacı kaç yaşında? Özer Hurmacı eşini dövdü mü?
Siyasilerden Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Kripto çılgınlığında gelinen son nokta: Kripto paralarını çalmak için babasını zehirledi
Pekin'de elemeleri geçen ilk Türk İpçioğlu oldu

TIMETURK / DÜNYA / Bosna'daki pazar yeri katliamı kurbanları törenle anıldı

Bosna'daki pazar yeri katliamı kurbanları törenle anıldı

Bosna Hersek Savaşı'nda, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 68 sivil, katliamın 28. yılında törenle anıldı.

2 Saat Önce
2022-02-05 15:49:00
Bosna'daki pazar yeri katliamı kurbanları törenle anıldı

Sırp askerlerince 5 Şubat 1994'te düzenlenen saldırının 28. yılı dolayısıyla Markale pazar yerinde düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile kanton düzeyinde yetkililer, kurban yakınları ve saldırıda kurtulanlar katıldı.

Komsic yaptığı açıklamada, "Markale pazar yerinde meydana gelen katliamı kimse unutmamalı. Zaman geçtikçe insanların yaralarının iyileşmesini anlayabiliyorum ama bu olay başta olmak üzere, Bosna Hersek'in tamamında yaşanmış olayları kimsenin unutmaya hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle kısa tutulan program, katliamda hayatını kaybedenler için çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

Pazar yerinde yapılan iki katliam

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam, 5 Şubat 1994'te yaşanmıştı. Sırp askerlerinin 28 Ağustos 1995'te aynı yerde yaptığı ikinci katliamda ise 43 sivil hayatını kaybetmiş, 75 sivil yaralanmıştı.

Bosna'daki savaşta 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da, 1601'i çocuk, 11 bin 541 kişi öldürülmüştü. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş