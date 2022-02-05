Bosna'daki pazar yeri katliamı kurbanları törenle anıldı

Bosna Hersek Savaşı'nda, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 68 sivil, katliamın 28. yılında törenle anıldı.

Sırp askerlerince 5 Şubat 1994'te düzenlenen saldırının 28. yılı dolayısıyla Markale pazar yerinde düzenlenen törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile kanton düzeyinde yetkililer, kurban yakınları ve saldırıda kurtulanlar katıldı.

Komsic yaptığı açıklamada, "Markale pazar yerinde meydana gelen katliamı kimse unutmamalı. Zaman geçtikçe insanların yaralarının iyileşmesini anlayabiliyorum ama bu olay başta olmak üzere, Bosna Hersek'in tamamında yaşanmış olayları kimsenin unutmaya hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle kısa tutulan program, katliamda hayatını kaybedenler için çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

Pazar yerinde yapılan iki katliam

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam, 5 Şubat 1994'te yaşanmıştı. Sırp askerlerinin 28 Ağustos 1995'te aynı yerde yaptığı ikinci katliamda ise 43 sivil hayatını kaybetmiş, 75 sivil yaralanmıştı.

Bosna'daki savaşta 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da, 1601'i çocuk, 11 bin 541 kişi öldürülmüştü. .