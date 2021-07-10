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Bosna'da ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' sona erdi
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Bosna'da ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' sona erdi

Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı orman yolunda düzenlenen 'Barış Yürüyüşü', katılımcıların Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla sona erdi.

2 Saat Önce
2021-07-10 21:30:28
Bosna'da ölüm yolunda 'Barış Yürüyüşü' sona erdi

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Temmuz 1995'te yaşananlar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da anılan güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen organizasyonun katılımcıları, Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Nezuk kasabasından 8 Temmuz'da başlayan üç günlük yürüyüşün ardından geldikleri Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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