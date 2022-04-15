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TIMETURK / DÜNYA / Boşlukla tokalaştı, alay konusu oldu

Boşlukla tokalaştı, alay konusu oldu

Biden'ın dün Kuzey Carolina'da yaptığı konuşma sonrası elini boşluğa uzatarak birileriyle tokalaşıyor gibi yapması sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

2 Saat Önce
2022-04-15 18:20:37
Boşlukla tokalaştı, alay konusu oldu

Özellikle Cumhuriyetçi kullanıcılar, Biden'ın bu davranışını "Biden, konuşması sonrası boşlukla tokalaştı" yorumlarıyla mizah konusu yaparken bazı kullanıcılar da Biden'ın ülkeyi yönetecek kapasitede olmadığını savundu.

California Cumhuriyetçi Parti eski Başkanı Harmeet Dhilon, yaptığı Twitter paylaşımında, "Görevleri Biden'ı daha iyi göstermek olan Beyaz Saray ve Biden ailesi nerede? Bu çok acayip bir durum, tabii Biden'ı bir demans hastası gibi göstermek istemiyorlarsa." ifadesini kullandı.

Tennessee eyaletinden ABD Temsilciler Meclisi üyeliğine aday olan Robby Starbuck da Biden'ın söz konusu videosunu paylaşarak, "Of adamım. Arkadaki müzik durumu 10 kat daha kötü yapıyor. Bu adam başkan olmaya uygun değil." notunu düştü.

Öte yandan Cumhuriyetçi Senator Ted Cruz da Biden'ın videosunu paylaşarak, gözlerini açarak bakan emoji kullandı.

Biden'ın Pennsylvania Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptığını söylemesi de mizah malzemesi oldu

Ayrıca Biden'ın konuşması esnasında, "Pennsylvania Üniversitesinde 4 yıl tam zamanlı öğretim üyeliği yaptım." demesi de Twitter'da dalga konusu olan başka bir mizah malzemesi oldu.

Pennsylvania Üniversitesinden 2017'de fahri doktora almış olsa da Biden'ın üniversitede para karşılığı yaptığı konuşmalar dışında ders vermediği biliniyor. AA .

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