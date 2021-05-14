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Boşanma aşamasındaki Bill Gates: Evliliğimiz sevgisizdi

Bill Gates'in golf arkadaşlarına, sevgisiz bir evlilik sürdürdüklerini itiraf ettiği ortaya çıktı.

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14.05.2021 20:37:27
Boşanma aşamasındaki Bill Gates: Evliliğimiz sevgisizdi

Melinda Gates ve Bill Gates, geçtiğimiz hafta 27 yıllık evliliklerini bitireceklerini açıkladılar. Çiftin boşanma kararı pek çok kişiyi şaşırtırken son günlerde sık sık bu kararla ilgili çıkan haberler ve söylentilerle gündeme gelmeye de devam ediyorlar.

NTV'nin The New York Post'tan aktardığına göre, Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanmalarını duyurmadan önce, golf arkadaşlarına evliliğinin sevgisiz olduğunu söyledi.

Gazeteye konuşan bir kaynak, "Bill golf sahasında yakın arkadaşlarıyla konuştu. Kısa süre önce onlara bu evliliğin sevgisiz olduğunu, bir süredir sona ermiş olduğunu ve ayrı hayatlar yaşadıklarını söyledi" dedi.

Milyarder teknoloji imparatorunun, gündeme oturan boşanmasının ardından Kaliforniya'daki özel bir golf kulübünde vakit geçirdiği konuşuluyor. Bu durumu ilgi çekici kılan ise çiftin Ocak 1994'te Hawaii'deki bir golf sahasında evlenmiş olmaları.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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