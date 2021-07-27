Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,77 değer kazanarak günü 1.359,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,64 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 0,89 ile turizm oldu.

Analistler, birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının, olası kapanmaları ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tuttuğunu belirterek, yatırımcıların bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak sonuçları beklediğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Almanya'da ithalat fiyatları ve ABD'de toptan stoklar verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.