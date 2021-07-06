DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

BMGK, Suriye'ye insani yardım geçişinin yetkilendirilmesi için perşembe günü oylama yapacak
16 saniyede 1 bebek ölüyor
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte toplam 881 bin 755 aşı uygulandı
Kıymalı zeytinyağlı lahana kapuska nasıl yapılır?
Tüccarlar fiyat belirlerken zorlanıyor
Bisiklet Eğitmeni Ufuk Turgut Sürek
ABD'de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' kutlamalarında 150'den fazla kişi silahlı şiddet kurbanı
Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Pentagon Trump döneminde Microsoft'un kazandığı ihaleyi iptal etti
ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı
Barbaros, ikinci Endülüs soykırımına engel oldu
Hassan Diyab: Lübnan ve Lübnanlılar felaketin eşiğinde
Analiz: Enflasyon genel görünümü ve TCMB politika pratikleri
HDP: Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek günü 1.382,58 puandan tamamladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
06.07.2021 20:34:47
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,34 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti.

Küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını, altın ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin de dikkati çektiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH