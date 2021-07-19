DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye sınırında hareketlilik: Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma
Erdoğan, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyarette bulundu
Esed rejimi Arefe günü Bab’a saldırdı
Mine Kırıkkanat'ın Hun İmparatoru Attila ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündeminde
Nükleer müzakereler başarısız olursa ABD İran'a ''petrol'' darbesi vuracak
Borsa bayram tatiline düşüşle girdi
Çalıntı araçla 'şasi oyunu' bozuldu
Pakistan Başbakanı Han'dan ''Afganistan'' açıklaması
Kanada ''sınıfta kaldı'': İslamofobik saldırılarda can kaybı en fazla olan ülke
Etiyopya: Hedasi Barajı önemli ölçüde dolduruldu
ABD'deki 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle ilk hapis cezası verildi
'Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir'
Bağdat’ta şiddetli patlama: Onlarca ölü ve yaralı var
İngiltere'de Kovid-19 aşısı ve karantina karşıtlarının gösterisine polis müdahale etti
Etiyopya açıkladı: Hedasi Barajı büyük ölçüde dolduruldu

TIMETURK / DÜNYA / Borsa bayram tatiline düşüşle girdi

Borsa bayram tatiline düşüşle girdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatili öncesinde öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,86 değer kaybederek günü 1.351,59 puandan tamamladı.

1 Saat Önce
2021-07-19 21:13:48
Borsa bayram tatiline düşüşle girdi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,24 ile ulaştırma oldu.

Bugün 12.40'ta kapanış yapan Borsa İstanbul, Kurban Bayramı ve hafta sonu tatillerinin ardından 26 Temmuz Pazartesi tekrar işleme açılacak.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, enflasyon endişeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle küresel ölçekte azalan risk iştahı ve döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasalarını negatif etkilediğini bildirdi.

Şu dakikalarda dolar endeksi 93'ün üzerine çıkarken, Avrupa borsalarında da yüzde 2'ye yakın değer kayıpları dikkati çekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH