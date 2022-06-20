Borrell: Rusya'nın engellemesi bir savaş suçu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın milyonlarca ton Ukrayna tahılının ihracatını engellemesinin 'bir savaş suçu' olduğunu söyledi.

Borrell gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'yı (Ukrayna) limanlarındaki blokajı kaldırmaya çağırıyoruz. Dünyanın geri kalanında insanlar açlık çekerken milyonlarca ton buğdayın Ukrayna'da bloke edilmesi düşünülemez" dedi.

Borrell, Lüksemburg'daki Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısına gelişinde yaptığı açıklamada "Bu gerçek bir savaş suçudur, dolayısıyla bunun daha fazla süreceğini düşünemiyorum" dedi.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Savaşın etkileri sadece Ukrayna için değil tüm dünya için giderek çok tehlikeli hale geliyor. Özellikle Afrika'da büyük bir açlık yaşanması ihtimaline karşı uyarıda bulunuyoruz. Enerji ve gıdada fiyatların artmasına ve kıtlığa neden olan şey savaştır. Bu krizin nedeni (Rusya'ya uygulanan) yaptırımlar değildir" diye konuştu.

AB'nin yaptırımlarının Rusya'nın gıda ve gübre ürünlerini kapsamadığını tekrarlayan Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya ait tahılın ihraç edilmesini engellemesi nedeniyle kriz yaşandığını belirtti.

Borrell, Rusya'ya Ukrayna limanlarına yönelik ablukayı kaldırma çağrısında bulundu ve BM'nin soruna çözüm bulacağından emin olduğunu kaydetti