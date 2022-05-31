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Borrell’den kritik çıkış: AB, büyük bir askeri güç haline gelmeli

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Brüksel'in Ukrayna'da 'Rus savaş makinesini zayıflatmak istediğini' söyledi.

36 Dakika Önce
2022-05-31 13:42:29
Borrell’den kritik çıkış: AB, büyük bir askeri güç haline gelmeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden özel askeri operasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Brüksel'de basın mensuplarına demeç veren Borrell, "Ukrayna ihtilafından öğrendiğimiz şey, ticaretin, hukukun üstünlüğünün ve güçlü bir sivil toplumun yeterli olmadığıdır. AB, ayrıca ciddi bir askeri güç olmalı" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda AB ülkelerine, NATO üyelerini izlemeleri ve savunma harcamalarını artırmaları çağrısında bulunan Borrell, "Savunma ulusal bir yetkidir. Daha fazlasını yapmalıyız. Askeri bütçelerimizi koordineli bir şekilde artırmalıyız. Ve bu tabii ki kolay olmayacak" dedi.

Yüksek Temsilci, bu ayın başında Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği mülakatta, AB'nin Ukrayna'ya sunduğu askeri donanımın tükendiğini söylemiş, üye ülkeleri savunma kabilyetlerini güçlendirmeye çağırmıştı. .

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