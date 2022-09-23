DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,3496 ₺

EURO

18,0816 ₺

ALTIN

984,35 ₺

BİST

3.295,27 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Boris Johnson ''yanlışlıkla'' Putin'e teşekkür etti

Boris Johnson ''yanlışlıkla'' Putin'e teşekkür etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda Ukrayna konusunda yaptığı bir teşekkür konuşmasında 'yanlışlıkla' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

15 Dakika Önce
2022-09-23 07:07:11
Boris Johnson ''yanlışlıkla'' Putin'e teşekkür etti

Başbakanlığının sona ermesinden sonra İngiliz Avam Kamarası'nda ilk kez yalnızca bir milletvekili olarak söz alan Boris Johnson, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşması sırasında Johnson, "Ayrıca ilham verici liderliğinden dolayı Vladimir Putin'e teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Johnson kendisini yanlış ifade ettiğini daha sonra fark ederek, sözlerini "(Ukrayna lideri) Volodimir Zelenskiy'nin ilham verici liderliği" diye düzeltti.

Eski İngiltere Başbakanı'nın bu ifadeleri Avam Kamarası'nda gülüşmelere neden olurken, basında da geniş yer buldu. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş