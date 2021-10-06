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Boris Johnson: İngiliz ekonomisinde yön değişikliğine başlıyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ekonomisinde uzun süredir gecikmiş olan yön değişikliğine şimdi başladıklarını bildirdi.

51 Dakika Önce
2021-10-06 17:01:51
Boris Johnson: İngiliz ekonomisinde yön değişikliğine başlıyoruz

Manchester kentinde düzenlenen Muhafazakar Parti Genel Kurulu'nda konuşan Johnson, ekonomi ve toplumun en temel sorunlarıyla uğraştıklarını ifade etti.

Johnson, "Daha önce hiçbir hükümetin çözmeye cesaret edemediği sorunlarla... Çünkü İngiltere ekonomisinde uzun süredir gecikmiş olan yön değişikliğine şimdi başlıyoruz. Kontrolsüz göçün oluşturduğu ve desteklediği düşük ücret, düşük büyüme, düşük beceriler ve düşük üretkenlikten oluşan aynı eski bozuk modele geri dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiliz ekonomisinin istikametini değiştirmeye başladığını savunan Johnson, şunları kaydetti:

"Temelde büyüme ve ekonomik canlanmanın bir işlevi olan mevcut stres ve baskılara verilecek yanıt, ücretleri düşük tutmak için aynı eski kontrolsüz göç manivelasına başvurmamaktır. Cevap, yetenekli insanların bu ülkeye gelmesine izin vermek için göçü kontrol etmektir."

Johnson, İngiltere'nin yeni istikametinin "yüksek gelir, yüksek beceri ve yüksek verimlilik" ancak "düşük gelire" dayanacağını söyledi.

Ülkenin tümünü aynı seviyede kalkındırmak istediğini ifade eden Johnson, "Sorun, sadece Londra ile güneydoğu ve ülkenin geri kalanı arasında bir fark değil, bölgelerin kendi içlerinde de üzüntü veren farklar var." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de salgınla mücadele nedeniyle büyük bir kamu finansmanı açığı oluştuğunu ifade eden Johnson, "Kovid-19 desteğine 407 milyar sterlin (yaklaşık 552,5 milyar dolar) harcadık. (Kamu) Borcumuz şu anda 2 trilyon sterlinin üzerinde." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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