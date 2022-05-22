Boris Johnson'ın babası Fransız vatandaşı oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, Fransız vatandaşı oldu. Stanley Johnson, Brexit sonrasında Avrupa Birliği ile bağını korumak için bu kararı aldığını söyledi.

Türk kökenli İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın babası 81 yaşındaki Stanley Johnson, Brexit'in sona ermesine saatler kala Fransız vatandaşlığına başvurmuş ve "Yanılmıyorsam zaten Fransız'ım" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Adalet Bakanlığı, Johnson'ın 18 Kasım 2021'de yapılan başvurusunun Çarşamba günü kabul edildiğini açıkladı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Akşam gazetesinin haberine göre; Johnson, Belçikalı haber sitesi BFMTV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Johnson, Brexit sonrasında Avrupa Birliği ile bağını korumak için bu kararı aldığını söyledi. Başbakanlık Ofisi ise Stanley Johnson'ın Fransız vatandaşlığını kabul etme kararını, "kişisel bir karar" olarak değerlendirdi. Yaptığı açıklamada "çok mutlu olduğunu" söyleyen Stanley Johnson, "Kendimi bir kez daha Avrupa Birliği üyesi olarak görüyorum, bu çok iyi" diye konuştu. Büyükannesi ve tüm ailesinin Fransız olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Bu yüzden kimliğimin bir parçasını geri almak benim için çok değerli bir şey."

'AİLE FERTLERİNİ KAPSAMIYOR'

Normalde Fransız yasalarına göre Fransa vatandaşı bir ailenin çocuğu, eğer ailesi 50 yıldan uzun süre Fransa dışında vatandaşlık haklarını kullanmadan yaşadıysa, Fransız uyruğuna geçemiyor. Ancak Fransa Adalet Bakanlığı, Johnson'ın Fransız vatandaşlığı alma hakkının "kültürel, profesyonel, ekonomik ya da ailevi" nedenlerle ülkeye bağını kanıtlayanlar için sağlanan muafiyet kapsamında geçerli olduğunu söyledi. Bakanlık, söz konusu vatandaşlığı yalnızca kendisine verildiğini, aile fertlerini kapsamadığını da belirtti. .