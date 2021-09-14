DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

“ABD yeni tehdit unsuru Çin’e odaklanacak”
Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti
Düşük gelirliler en çok hangi partiyi destekliyor?
ABD'de sağlık skandalı
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Tunus'ta örtülü darbe gerçekleştiren Said'e tepkiler sürüyor
Amerikan Kongresi'nde Afganistan tartışması büyüyor
'Her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor'
Japonya, Rusya'yı şiddetle protesto etti
Lavanta yağı nasıl yapılır? Lavanta yağının faydaları ve zararları nelerdir?
İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?
Aşık Veysel Ne Ötersin Dertli Dertli türküsünün sözleri
Masumlar Apartmanı Safiye kimdir? Ezgi Mola kimdir?
Samsun namaz vakitleri
Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 50 bin doz Korona aşısını imha etti

TIMETURK / DÜNYA / Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti

Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti

İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl'un hayatını kaybettiğini duyurdu. 1982 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan Johnson, tedavi görüyordu.

17 Dakika Önce
2021-09-14 07:05:05
Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Gelişmeyi İngiliz basını duyurdu. Johnson'un ölümünün ani bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.

1942 doğumlu Charlotte Johnson Wahl, ressamlığıyla biliniyordu.

1982 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan Johnson, tedavi görüyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş