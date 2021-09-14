Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti
İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl'un hayatını kaybettiğini duyurdu. 1982 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan Johnson, tedavi görüyordu.
2021-09-14 07:05:05
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi Charlotte Johnson Wahl, 79 yaşında hayatını kaybetti.
Gelişmeyi İngiliz basını duyurdu. Johnson'un ölümünün ani bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.
1942 doğumlu Charlotte Johnson Wahl, ressamlığıyla biliniyordu.
1982 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan Johnson, tedavi görüyordu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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